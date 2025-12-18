EuroCup: Basketballerinnen aus Keltern gescheitert

SID 17.12.2025 • 20:32 Uhr Nach einer makellosen Vorrunde verpasst die Mannschaft von Trainerin Matea Tavic das Achtelfinale.

Nach einer makellosen Hauptrunde sind die Basketballerinnen vom deutschen Meister Rutronik Stars Keltern in den EuroCup-Play-offs gescheitert. Im entscheidenden Duell um ein Achtelfinalticket unterlag der Tabellenführer der Bundesliga dem polnischen Klub Zaglebie Sosnowiec am Mittwoch zu Hause mit 79:80 (45:42) und schied aus. In der Vorwoche hatte die Mannschaft von Trainerin Matea Tavic bereits auswärts das Hinspiel verloren (75:83).

Keltern war mit sechs Siegen aus sechs Spielen als Sieger der Gruppe F in die Play-off-Runde eingezogen. Dagegen hatte Vizemeister Saarlouis Royals in der Staffel E das Aus ereilt – mit sechs Niederlagen.