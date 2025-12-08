Towers-Reise nach Israel: "Gefühlstechnisch ein wenig von allem"

SID 08.12.2025 • 15:24 Uhr Erstmals seit Ausbruch des bewaffneten Konflikts im Nahen Osten finden wieder europäischer Basketball in Israel statt. Und die Hamburger sind dabei.

Bundesligist Veolia Hamburg Towers fliegt mit gemischten Gefühlen zum ersten Europapokalspiel in Israel seit Oktober 2023. „Vor dem Spiel ist gefühlstechnisch ein wenig vom allem dabei – Vorfreude, Anspannung und ein wenig Unsicherheit. Es ist eine außergewöhnliche Situation, das will ich nicht verschweigen. Und auch ein kleines mulmiges Gefühl bei mir und in der Mannschaft, das will ich auch nicht verschweigen. Die Situation ist nicht alltäglich. Aber ich vertraue den Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, dass es sicher genug ist“, sagte Towers-Trainer Benka Barloschky.

Am Dienstag (19.00 Uhr/MagentaSport) treffen die Hamburger im EuroCup auf Hapoel Midtown Jerusalem. Ende November hatte die EuroLeague, die auch den zweitklassigen EuroCup betreibt, die Rückkehr nach Israel beschlossen. Seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Krieg in Gaza hatten keine Partien auf israelischem Boden stattgefunden. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Planung findet das Spiel in Holon, südlich von Tel Aviv, statt. In Jerusalem gab es keine verfügbare Spielhalle.