FC Bayern verliert haushoch bei Olympiakos Piräus

Die Siegesserie des Basketball-Vizemeisters FC Bayern München ist gerissen. Nach fünf Erfolgen in den letzten fünf Pflichtspielen verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri in der EuroLeague bei Olympiakos Piräus 60:83 (24:49) und hat in der Königsklasse jetzt sieben Siege und acht Niederlagen auf dem Konto. (EuroLeague: Ergebnisse und Spielplan)