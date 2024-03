Bayern-Basketballer vor dem Aus in der EuroLeague

Nach der nächsten Niederlage sind die Chancen der Bayern-Basketballer auf den Einzug in die Play-offs der EuroLeague weiter gesunken. Die Münchner, die mit mehreren Weltmeistern ambitioniert in die Saison der europäischen Königsklasse gestartet waren, unterlagen gegen Maccabi Tel Aviv 74:89 (35:48) . Drei Spiele gegen Top-Gegner stehen noch aus, einen Sieg Rückstand haben die Bayern auf Platz zehn, der zum Play-In-Turnier berechtigt.

Vor den Augen von Max Eberl, neuer Vorstandsvorsitzender der Fußballer, gaben die Bayern jedoch nicht auf und kämpften sich wieder heran. Angeführt von Leandro Bolmaro, der am Ende auf 21 Punkte kam, gingen sie im Schlussabschnitt sogar in Führung. Doch Tel Aviv, das noch auf den direkten Einzug in die Play-offs hofft, bekam das Spiel wieder in den Griff und dominierte die Schlussminuten.