Eberl erklärt Bayerns Transfer-Plan - darum müssen wohl Spieler verkauft werden

Max Eberl hat über mögliche Neuzugänge des FC Bayern im kommenden Sommer gesprochen. Der Sportvorstand des Rekordmeisters erklärte im Gespräch mit der Sport Bild , an welche Bedingungen teure Transfers gekoppelt sind - und auf welchen Positionen er sich umschaut.

Neue Spieler für einen Systemwechsel?

Abgänge könnten zudem nicht nur aus finanzieller Sicht nötig sein, deutete Eberl an: „Wenn Spieler nicht mehr hier sein wollen, muss man Entscheidungen treffen. Wir wollen Spieler haben, die für Bayern München stehen, die Lust haben, sich mit dem Verein identifizieren. Diese Motivation möchte ich im Kader dargestellt haben.“

In welchen Bereichen sich der Verein verstärken will? „Das defensive Mittelfeld ist ein Kaderbereich, in dem wir die Augen offen halten. Aber es hängt auch davon ab, wie wir Fußball spielen wollen“, erklärte Eberl. Bisher habe es im Bayern-System meist eine Doppel-Sechs gegeben: „Eine System-Änderung (zu einer alleinigen Sechs, Anm. d. Red.) könnte dann wiederum dazu führen, dass andere Spieler, die aktuell unzufrieden sind, wieder eine andere Rolle bekommen.“