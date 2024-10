Bayern glänzen im Garden: Wie gemalt

„Sehr gut, so in eine neue Ära zu starten“

„Es ist sehr gut, so in eine neue Ära zu starten“, sagte Weltmeister Andreas Obst. Die große Euphorie rund um das Spiel habe einen „Extra-Boost“ gegeben. Weltmeistertrainer Gordon Herbert, bei den Bayern neu an der Seitenlinie, sprach von einem „Teamsieg“, der Start ins dritte Viertel sei allerdings „hart“ gewesen. Der Kanadier blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir können eine sehr gute Basketballmannschaft werden. Es ist ein Prozess. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Training.“