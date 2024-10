Traumstart im Schmuckkasten: Bayern entzaubern Real Madrid

Im Eröffnungsspiel schlägt das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert Real Madrid beim Start in die EuroLeague.

Im Eröffnungsspiel schlägt das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert Real Madrid beim Start in die EuroLeague.

Mit einem echten Coup haben die Basketballer des FC Bayern bei der nervenaufreibenden Premiere im SAP Garden eine neue Zeitrechnung eingeläutet. Im Eröffnungsspiel schlug das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert Real Madrid am Donnerstag zum Start in die EuroLeague 97:89 (52:51).

Vor 11.500 Zuschauern gelang in der ausverkauften Hightech-Arena im Münchner Olympiapark gegen das Starensemble beim Krimi ein erster Schritt Richtung Play-offs, erklärtes Ziel des deutschen Double-Gewinners.

Serge Ibaka trifft auf alte Kollegen

Die Bayern hatten dem „Grand Opening“ lange entgegengefiebert. Sechs Tage nach den Eishockeyprofis von Red Bull München durften auch die Basketballer zum ersten Mal in der Halle ran, die EuroLeague schickte einen namhaften Gegner. Mit dabei auch Serge Ibaka, der in der vergangenen Saison mit den Münchnern Meisterschaft und Pokalsieg gefeiert hatte.

Bei der Premiere war reichlich Prominenz anwesend. Aus dem Fußball kam DFB-Kapitän Joshua Kimmich mit seinem Bayern- und Nationalmannschaftskollegen Serge Gnabry, aus dem Basketball war unter anderem der neue Bundestrainer Alex Mumbru in der Halle.

Nach Schwierigkeiten mit dem Tribünensystem wegen „baulicher Verzögerungen und technischer Probleme“ , wie die Bayern mitteilten, wurde zum offiziellen Startschuss ein überdimensionaler pink leuchtender Basketball von der Decke heruntergelassen, Klub-Präsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Marko Pesic, Geschäftsführer der Basketball-Abteilung, nahmen ihn in Empfang.

Real zieht davon, dann dreht Bayern wieder auf

Kapitän Vladimir Lucic machte die ersten Punkte für den Gastgeber in der Multifunktionshalle, Heimstätte in der EuroLeague und bei anderen Highlightspielen. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, erst in der zweiten Hälfte veränderte sich das Bild.