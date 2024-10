EuroLeague: Bayern entzaubern auch Piräus

Die Partie gegen Piräus war für die Bayern der Auftakt in eine Serie aus vier Spielen in nur neun Tagen. Bereits am Sonntag (16.30) geht es für die Münchner in der Bundesliga im Derby gegen die Würzburg Baskets weiter. Der zweite deutsche EuroLeague-Vertreter Alba Berlin hatte bereits am Vortag beim spanischen Klub Baskonia Vitoria-Gasteiz die vierte Niederlage kassiert (57:80) und war damit ans Tabellenende abgerutscht.