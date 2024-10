Krisengebiet Israel: Basketball-Profis flüchten

Nach dem EuroCup -Spiel von Hapoel Tel Aviv gegen den BC Wolves Vilnius am 1. Oktober in Bulgarien fiel eine folgenschwere Entscheidung: Mehrere ausländische Stars, darunter der griechische Trainer Stefanos Dedas sowie die Spieler Braian Angola, Marcus Foster, Ishmail Wainright, Bruno Caboclo, Ben Bentil und Johnathan Motley, entschieden sich, nicht nach Israel zurückzukehren.

Stattdessen blieben sie in der bulgarischen Hauptstadt, um sich dort auf das nächste internationale Spiel gegen Besiktas Istanbul vorzubereiten. Hapoel Tel Aviv erklärte, dass die Entscheidung rein aus Sicherheitsgründen getroffen wurde. Die Lage in Israel sei zu unsicher, um eine Rückkehr zu verantworten.

Auch Maccabi Tel Aviv, Israels Aushängeschild im internationalen Basketball, spürt die Krise. Das Team verlegte sein EuroLeague -Spiel gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne am 3. Oktober nach Belgrad. Die serbische Hauptstadt bot mehr Sicherheit und ermöglichte es, das Spiel unter weitgehend normalen Bedingungen auszutragen. Für Maccabi ist es jedoch eine deutlichere Zäsur, da die Heimspiele in Tel Aviv normalerweise ein Highlight für die Fans darstellen.

Beverley: „Ich vertraue meinen Teamkollegen“

Ein prominenter Name kehrt jedoch in die israelische Hauptstadt zurück: Patrick Beverley. In seinem Podcast The Pat Bev Podcast with Rone schilderte der ehemalige NBA-Star, warum er diesen Schritt wagte: „Ich bin gerade in Tel Aviv gelandet und habe mit einigen meiner israelischen Teamkollegen gesprochen. Sie sagten mir: ‚Pat, wir würden nicht zurückgehen, wenn es nicht sicher wäre.‘“