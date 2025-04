EuroLeague: Große Ehre für Bayern-Star

Große Ehre für Nick Weiler-Babb. Der Guard des FC Bayern wurde einen Tag nach dem dramatischen 97:93 gegen Roter Stern Belgrad in der ersten Runde der Play-ins von der EuroLeague mit dem Pokal zum „2024/2025 EuroLeague Best Defender“ ausgezeichnet.

Weiler-Babb ist damit der erste Münchner, der in der Königsklasse des Basketballs persönlich ausgezeichnet wird. Zuvor hatte lediglich Vladimir Lucic 2021 den Sprung in das „All-EuroLeague First Team“ geschafft.