"Charakter bewiesen": Bayern setzt irre Heim-Serie fort

Bayerns Basketballer triumphieren erneut in eigener Halle und kämpfen sich gegen Maccabi Tel Aviv zum Sieg. Superstar Carsen Edwards glänzt, Coach Gordon Herbert ist trotz der ausbaufähigen Leistung stolz.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague nach einem ganz harten Stück Arbeit auch ihr achtes Heimspiel der Saison gewonnen. Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich gegen den Tabellen-14. Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend 98:93 (43:50) durch.

Die Bayern erwischten einen schwachen Start und lagen im ersten Viertel zeitweise mit zehn Punkten zurück. Bis ins Schlussviertel knabberte der Meister am Rückstand und schaffte mit einer konzentrierten Vorstellung schließlich die Wende. Carsen Edwards war mit 25 Punkten Topscorer der Bayern, die mit zehn Siegen aus 15 Spielen in der Spitzengruppe bleiben.

„Ein Zeichen eines guten Teams“: Herbert lobt Teamleistung

„Ein Zeichen eines guten Teams ist, wenn man nicht gut spielt, aber einen Weg zum Sieg findet“, erklärte Headcoach Herbert nach der umkämpften Partie, in der der Bayern lange zurücklag, bei MagentaTV . FCBB-Profi Kevin Yebo fand ähnlich Worte: „Solche Spiele braucht man auch, um sich zu beweisen, dass man Charakter hat.“

Anders als der jüngste Auftritt von Maccabi in Berlin war die Partie in München nicht als Hochrisikospiel eingestuft worden, dennoch waren am Donnerstagabend Hunderte Polizisten und Polizistinnen im Einsatz. Mögliche antisemitische Aktionen gegen das israelische Spitzenteam sollten verhindert werden.