Nervenversagen an der Freiwurflinie: Dramatische Pleite für ALBA

Die Berliner verlieren in letzter Sekunde einen wahren Basketball-Krimi gegen Partizan Belgrad.

Basketball-Vizemeister ALBA Berlin hat trotz einer starken Leistung eine bittere Niederlage in der EuroLeague kassiert. Gegen den serbischen Vizemeister Partizan Belgrad um den deutschen Weltmeister Isaac Bonga unterlagen die Berliner in eigener Halle ganz spät 90:91 (46:51) und verloren damit zum zwölften Mal in 15 Spielen.