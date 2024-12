Pleite im Kracher: Bayern auswärts weiter schwach

In Monaco kassieren die Münchner bereits die sechste Niederlage in der Fremde.

In Monaco kassieren die Münchner bereits die sechste Niederlage in der Fremde.

Die Basketballer von Bayern München laufen in der EuroLeague auswärts weiter ihrer überragenden Heimform hinterher.

Im Spitzenspiel bei der AS Monaco unterlag der deutsche Meister am Ende chancenlos mit 74:93 (40:46). Das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert, das bislang alle acht Heimspiele gewonnen hat, kassierte damit bereits die sechste Niederlage in der Fremde.