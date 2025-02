Dieses Comeback lässt Bayern träumen

Moritz Thienen 06.02.2025 • 09:51 Uhr Der FC Bayern liegt in der EuroLeague weiter voll auf Playoff-Kurs. Beim Sieg gegen Mailand wird deutlich, wie wichtig Kapitän Vladimir Lucic ist. Seine Rückkehr beflügelt.

Dieser Sieg lässt die Basketballer des FC Bayern von Großem träumen. Die Bayern schlugen in einem kampfbetonten Spiel Armani Mailand deutlich mit 87:70 und distanzierten den direkten Konkurrenten um die Playoffs in der Tabelle auf zwei Siege Vorsprung, zudem holten sie sich zusätzlich auch den wichtigen direkten Vergleich.

Doch fast noch wichtiger als der Sieg erscheint für die Bayern die starke Leistung ihres Kapitäns Vladimir Lucic. Der Serbe überzeugte mit 16 Punkten und drei Rebounds bei überragenden Quoten aus dem Feld (5/7) und von der Freiwurflinie (4/4). Er war zudem bester Bayern-Akteur in der Plus-/Minus-Statistik (+21) und im Effektivitätswert (20). Nach fast viermonatiger Verletzungspause scheint Bayerns Allzweckwaffe endgültig voll zurück zu sein.

Wettbewerbsübergreifend war es bereits der fünfte Sieg im fünften Spiel, seitdem der 35-Jährige zurückkehrte. Lucic ist für die Bayern wieder der Mister Zuverlässig, den sie brauchen. Der Serbe macht viele kleine Dinge richtig und reißt sein Team als Anführer mit. Zudem verleiht er der Mannschaft eine Qualität, die in der Saison in vielen Teilen fehlte. Seit Lucics Comeback steht das Team in der Defensive viel besser und ist so in der Lage, auch körperbetonte Spiele wie das gegen Mailand auf seine Seite zu ziehen.

„Edwards und Obst hatten in der ersten Halbzeit null Punkte. Seitdem Vladimir Lucic wieder dabei ist, können wir Spiele aber auch durch harten Kampf in der Defensive für uns entscheiden. Wir müssen nicht mehr zwingend superschnell spielen. Die erste Halbzeit war harte Arbeit. Wir haben nicht besonders schön gespielt, aber unsere Arbeitseinstellung war überragend. Mit ihm zurück in der Mannschaft können wir jetzt auch anders spielen“, freute sich Bayern-Trainer Gordon Herbert nach dem Sieg.

Lucic? „Liebe es mit ihm zusammenzuspielen“

Gerade diese neue Stärke macht Hoffnung, dass es für die Bayern auch in möglichen Playoffs weit gehen könnte. Denn in den umkämpften K.o.-Runden geht es nicht immer nur darum, schön zu spielen, sondern sich auch durchzubeißen, wenn es spielerisch mal schlecht läuft.

Und eben diese Qualität scheint der FCBB mit der Hilfe seines Kapitäns gefunden zu haben. Lucic ist nach einer hartnäckigen und gleichzeitig mysteriösen Verletzung zurück. Der Serbe war nach dem Pokal-Duell in Bonn seit Oktober ausgefallen. Damals hieß es zunächst, es sei nur eine Prellung und der 35-Jährige könne bald zurückkehren. Doch es stellte sich als deutlich schlimmer heraus. Statt einer Prellung zog sich Lucic einen Muskelriss mit großen Einblutungen zu.

Jetzt ist Lucic zurück und gibt Trainer Herbert viele neue Möglichkeiten. „Ihn zeichnen speziell seine Werte aus, die er dem Team vorlebt. Er ist ein Anführer mit hohem Basketball-IQ, der große Professionalität zeigt. Er macht viele kleine Dinge, die man nicht direkt auf dem Scoreboard sieht“, erklärte Herbert nach dem Spiel auf SPORT1-Nachfrage und ergänzte: „Wichtig ist beispielsweise, dass er viel mit seinen Mitspielern auf der Bank und auf dem Feld redet. Er ist ein Trainer auf dem Feld.“

Wie wichtig Lucic für das Team ist, machte auch Bayern-Center Danko Brankovic bei SPORT1 deutlich: „Er bringt uns unglaublich viel. Heute hat er uns viele Punkte gegeben, aber viel wichtiger ist, dass er uns immer viele gute Ratschläge gibt. Es ist super, dass er zurück ist. Er ist ein echter Anführer. Ihn wieder auf dem Feld zu haben, ist ein sehr großes Plus für uns. Ich liebe es, mit ihm zusammenzuspielen.“

Lucic gehörte zu den Top-Stars der EuroLeague

Eben diese angesprochenen Qualitäten könnten für den FCBB jetzt zum absoluten Faustpfand werden. Aktuell liegen die Bayern mit 15 Siegen und zehn Niederlagen auf dem sechsten Platz. Die ersten sechs Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Bis Platz zehn kommt man immerhin in die Play-Ins.

Doch so eng wie in diesem Jahr ging es in Europas Königsklasse wohl noch nie zu. Bei noch neun zu spielenden Partien liegt Bayern aktuell nur zwei Siege hinter der Tabellenspitze, zu Platz elf und einem Verpassen der Play-Ins sind es aber auch nur drei Siege Vorsprung.

Gerade deshalb ist die Rückkehr von Lucic für die Bayern so wichtig. Der Kapitän zählt, wenn er fit ist, immer noch zu den Top-Spielern der EuroLeague. Wie gut der Serbe sein kann, bewies er in Bayerns bisher bester Saison in Europa 2020/21. Damals führte er das Team mit 13,6 Punkten im Schnitt und überragenden Wurfquoten auf Rang fünf. Lucic selbst wurde ins All-EuroLeague-Team gewählt, zählte in der Saison also zu den fünf besten Spielern der Liga. Für viele Beobachter war er sogar der heimliche MVP.