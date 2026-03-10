Diese Verlängerung lässt den FC Bayern Basketball träumen

Moritz Thienen 10.03.2026 • 18:07 Uhr Die Basketballer des FC Bayern halten Top-Star Andreas Obst. Die Verlängerung ist ein Coup und soll der erste Schritt zu einer erfolgreichen Zukunft sein - auch in Europa.

Schon bevor der FC Bayern Basketball am Montag die Vertragsverlängerung mit Top-Star Andreas Obst bekannt gab, wurde deutlich, was für ein wichtiger Moment dies für den Verein war.

Bevor Obst gemeinsam mit Sportchef Dragan Tarlac und Bayern-Präsident Herbert Hainer die Pressekonferenz-Bühne betrat, wurde dem prall gefüllten PK-Raum ein episch zusammengeschnittenes Highlight-Video präsentiert, dass verdeutlichen sollte, wie groß der Coup für die Münchener wirklich ist.

Auf der anschließenden Pressekonferenz war allen anzumerken, wie stolz sie über die Verlängerung sind. Gleich mehrfach lächelte Herbert Hainer zufrieden und auch Obst war die Erleichterung über die geklärte Zukunft anzumerken.

Wie wichtig der Welt- und Europameister für Bayern ist, stellte der Präsident deutlich heraus: „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass Andi Obst bei uns bleibt. Er ist das Gesicht unserer Basketballer und längst auch ein Gesicht der Bayern-Familie. Wir haben ihm deutlich vermittelt, dass der Verein im Basketball große Ziele hat.“

Hoeneß, Musiala, Davies und Gwinn gratulieren

Eines der Ziele ist und bleibt das sportliche, aber auch das wirtschaftliche Wachstum der Basketball-Abteilung des FC Bayern. Und speziell hier soll Obst eine noch größere Rolle einnehmen.

Das zeigte sich bereits am Montag deutlich. Speziell in den sozialen Medien gab es auf den Kanälen des FC Bayern ein reinstes Feuerwerk.

Allein auf Instagram gab es 13 Posts zur Verlängerung, darunter ein Video in dem sich auch die Größen des Gesamtvereins über die Verlängerung freuten. So kamen unter anderem Uli Hoeneß, Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Giulia Gwinn zu Wort und brachten ihre Freude zum Ausdruck.

Zudem bemerkenswert: Obst bekommt als erster Basketballer eine eigene Merch-Kollektion mit T-Shirts, Kappen, Tassen und einem ganz speziellen Flock für die Trikots, wie sie sonst nur die absoluten Top-Stars der Fußballer bekamen.

Auch zur Vertragsverlängerung gibt es spezielle Produkte. Das ist übrigens ein Novum im Gesamtverein.

„Wird das Gesicht des FC Bayern Basketball werden“

„Wir werden ihn noch mehr in den Fokus stellen. Er wird das Gesicht des FC Bayern Basketball werden“, machte Hainer deutlich.

Bei den Bayern wissen sie, dass sie echte Stars brauchen, die den Menschen in München, auch abseits der eingefleischten Basketball-Fans, ein Begriff sind, um den SAP Garden dauerhaft zu füllen. Dem Nationalspieler trauen sie dies zu.

Dass auch Basketballer in München zu echten Sport-Stars werden können, zeigte das Beispiel von Ex-Spieler Carsen Edwards aus dem Vorjahr. Noch heute sind bei Heimspielen zahlreiche Fans mit Trikots des letztjährigen Top-Spielers zu sehen.

Jetzt soll Obst endgültig zu solch einem Star werden, auch wenn er zugab, dass er sich an diese Rolle noch gewöhnen muss: „Das ist verrückt und da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber es ist auch schön, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat und anerkannt wird.“

Obst erstes Puzzlestück für Bayern-Angriff auf Europa

Gut für die Bayern: Obst wird noch mindestens drei weitere Jahre in München bleiben und soll auch sportlich weiter der Ankerpunkt sein. In der EuroLeague erzielt er in dieser Saison 15,5 Punkte im Schnitt bei überragenden Quoten (51 Prozent Zweier, 40,2 Prozent Dreier) und entwickelt sich so zu einem der besten Offensivspieler der Liga.

Viele Top-Vereine jagten ihn, doch er blieb bei Bayern. „Basketball-Europa beneidet uns mit Recht um ihn. Dass er bei uns bleibt, ist eine großartige Leistung des Klubs“, lobte Sportchef Dragan Tarlac.

Eine ganz klare Ansage an die europäische Konkurrenz, wie auch Herbert Hainer auf SPORT1-Nachfrage verdeutlichte: „Wir haben ganz klare Ziele und die werden wir auch weiterverfolgen. Deswegen ist es wichtig einen solch begehrten Spieler wie Andreas Obst zu halten. Umgekehrt wäre das Signal fatal gewesen, wenn er den Verein verlassen hätte.“

„Er hat aber schnell zugesagt und natürlich ist das ein ganz klares Signal für uns intern, die Organisation, für alle. Es ist aber auch sicher ein Ruf nach draußen für unsere Mitbewerber“, sagte der Bayern-Präsident und lächelte zufrieden.

Mit Obst will der FC Bayern in Zukunft auch im Basketball in Europa für Furore sorgen. „Unser Ziel ist es ganz klar, nicht nur in Deutschland an die Spitze zu kommen, sondern auch europaweit“, machte Hainer deutlich: „Mit Andi werden wir eine Mannschaft in der Zukunft aufbauen, die unsere gesteckten Ziele erreichen kann.“

Hainer kämpfte öffentlich um Obst

Bei den Bayern erhofft man sich durch die Obst-Verlängerung eine Sogwirkung: „Ich bin davon überzeugt, dass es uns auch helfen wird, den einen oder anderen Spieler, den wir gerne hätten, für die kommende Saison zum FC Bayern zu locken.“

Hainer erkannte früh, wie wichtig die Verlängerung für die Zukunft der Bayern sein würde und machte das Projekt früh auch öffentlich zur Chefsache. Er lobte Obst oft offen und deutlich, wie man es sonst bei Bayern nur von Fußball-Vertragsverlängerungen kennt.

Und der Plan ging voll auf, wie Obst auf SPORT1-Nachfrage zugab: „Das hat mich wirklich sehr geehrt. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass man so gewollt ist und der Plan der Zukunft sein soll. Man will dann natürlich auch selbst vorangehen und es hat definitiv eine große Rolle gespielt.“

„Für mich war im Herzen klar, dass Bayern meine Heimat ist. Ich identifiziere mich sehr mit dem Verein, den Mitarbeitern und den Fans. Es war eine Herzensangelegenheit zu verlängern“, stellte Obst heraus.

Statt von der NBA träumt Obst vom Final Four der EuroLeague

Und so war für den Scharfschützen schnell klar, dass er für einen Bayern-Verbleib sogar einen möglichen NBA-Traum aufgibt: „Gedanken hat man damit schon verbracht und auch ein paar Gespräche geführt. Aber das ist alles auch ein wenig Gezocke und sehr risikobehaftet.“

„Klar wäre es ein Traum, aber da ist das, was ich hier habe viel größer und viel wichtiger als da jetzt ein bisschen zu zocken und zu schauen, ob man sich da noch einen kleinen NBA-Traum erfüllen kann. Das ist für mich jetzt abgehakt und damit bin ich auch sehr fein“, sagte Obst deutlich.

Stattdessen verfolgt der Welt- und Europameister jetzt andere Ziele: „Der Traum eines jeden Spielers ist es mal die EuroLeague zu gewinnen, aber da müssen wir natürlich Schritt für Schritt schauen. Das Final Four allein mal zu erreichen, wäre schon ein Traum.“