"Einer der Besten in Europa": Bayern vermeldet Coup

Moritz Thienen 09.03.2026 • 11:06 Uhr Andreas Obst bleibt beim FC Bayern. Die Münchener verlängern den Vertrag des Welt- und Europameisters langfristig und stechen die europäische Konkurrenz aus.

Diese Verlängerung ist ein echtes Statement! Die Basketballer des FC Bayern haben den Vertrag mit ihrem Top-Star Andreas Obst bis 2029 verlängert. Das verkündeten die Münchner am Montag auf einer Pressekonferenz.

„Wir sind unheimlich froh und unheimlich stolz, dass sich Andi dafür entschieden hat weitere drei Jahre bei uns zu bleiben. Er ist nicht nur einer der besten Spieler in der BBL, sondern in ganz Europa“, schwärmte Bayerns Präsident Herbert Hainer.

„Andi ist das Gesicht des deutschen Basketballs und auch des FC Bayern“, sagte Hainer weiter und kündigte ein Novum an: „Er wird auch der erste Basketball-Spieler sein, für den es eine eigene Merchandising-Kollektion geben wird. Wir werden ihn noch mehr in den Fokus stellen. Er wird das Gesicht des FC Bayern Basketball werden.“

Bayern-Star verzichtete nahm wohl Abstriche hin

Obst selbst zeigte sich hocherfreut. „Für mich war im Herzen klar, dass Bayern Heimat ist. Ich identifiziere mich sehr mit dem Verein, den Mitarbeitern und den Fans“, sagte der Dreierspezialist. „Es war eine Herzensangelegenheit, zu verlängern.“

Hainer verriet, dass Bayern beim Gehalt offenbar bis an die finanzielle Schmerzgrenze ging. „Wir mussten uns natürlich strecken, weil Andi überall sehr begehrt war. Einen Spieler wie ihn hätte jeder gerne gehabt. Wir sind an unsere finanzielle Grenzen gegangen“, sagte Hainer, der jedoch auch Abstriche von Obst enthüllte: „Danke auch an Andi, dass er uns entgegengekommen ist. Es gab sicher Angebote, wo er noch mehr hätte verdienen können.“

Obst-Verlängerung war alles andere als sicher

Dass der Welt- und Europameister in München bleibt, schien lange alles andere als sicher. Mit überragenden Leistungen spielte sich Obst in dieser Saison in die Schaufenster aller europäischen Top-Vereine. Trotz lukrativer Angebote entschied er sich aber für einen Verbleib bei den Bayern.

In der EuroLeague erzielt er in dieser Saison 15,5 Punkte im Schnitt bei überragenden Quoten (51 % Zweier, 40,2 % Dreier) und entwickelte sich so zu einem der besten Offensiv-Spieler der Liga. Gleich dreimal erzielte er in einem Spiel mehr als 30 Punkte.

Zudem entwickelte sich Obst vom reinen Dreierspezialisten zu einem echten Allrounder in der Offensive und zusätzlich wichtigen Faktor in der Defensive.

Hainer bezeichnet Obst als Aushängeschild des FC Bayern

So wurde Bayerns Vizekapitän zu einem unverzichtbaren Spieler für seine Mannschaft. Wie wichtig Obst für die Bayern ist, zeigte sich speziell, wenn er in dieser Saison fehlte. Dann gab es für die Münchener selten etwas zu holen.

Vielleicht auch deshalb hatte Hainer schon vor einigen Wochen bei eine Charme-Offensive in Richtung Obst gestartet: Die Verlängerung des Schlüsselspielers habe höchste Priorität, eben auch weil Obst eines der Aushängeschilder des FC Bayern sei - und zwar nicht nur der Basketballer, sondern des gesamten Vereines.

Obst: „Macht mich stolz das Bayern-Logo auf der Brust zu tragen“

Diese Worte hinterließen auch bei Obst Eindruck, wie er nach dem Sieg gegen Paris im Februar auf SPORT1-Nachfrage deutlich machte: „Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Es ehrt mich sehr.“

„Ich habe mich immer sehr mit dem FC Bayern verbunden gefühlt und mit dem Verein unglaublich identifiziert. Es macht mich immer stolz das Bayern-Logo auf der Brust zu tragen. Das ist ein Privileg. Vom Präsidenten persönlich solche Worte zu bekommen, ist umso schöner“, sagte Obst damals über seine Verbundenheit mit den Bayern.

Jetzt geht diese besondere Beziehung weiter. Für die ambitionierten Bayern ist es ein wichtiges Ausrufezeichen, auch an die europäische Konkurrenz.