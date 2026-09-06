Deutschland zittert um angeschlagene Leistungsträgerin

Basketball-Nationalspielerin Alexis Peterson ist auch für das abschließende Gruppenspiel bei der Heim-WM in Berlin fraglich. „Heute geht es ihr ein bisschen besser. Aber so mit dem Essen funktioniert es noch nicht. Was auch immer sie isst, bleibt momentan drin. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber mal sehen, wie es sich bis morgen entwickelt. Aber ich denke, wenn sie spielt, wird das nur sporadisch sein. Nicht so, wie wir das gewohnt sind“, sagte Bundestrainer Olaf Lange am Sonntag im Teamhotel.
Deutschland droht bitterer Ausfall
Spielmacherin Peterson, für den Ballvortrag enorm wichtig, hatte bereits in der zweiten Vorrunden-Partie am Samstag gegen Japan (74:58) wegen eines akuten Infektes gefehlt. Am Montag (17.50 Uhr/ProSieben MAXX und im LIVETICKER) steht die entscheidende Partie gegen Mali an, parallel trifft in der Gruppe A Japan auf Spanien.
Basketball-WM: Deutschland vor Spiel der Entscheidung
Alle Teams in der Staffel haben einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden ist für Deutschland noch alles möglich. Nur der Erste erreicht direkt das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen zwei und drei müssen in eine Play-off-Runde. Der Vierte ist raus.
Rechenspiele sparte sich Lange derweil. „Wir müssen gewinnen. Das ist ganz einfach. Und dann werden wir schauen, was passiert. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Spanien gegen Japan verlieren wird. Also wird es für uns um Platz zwei oder drei gehen. Aber ich beteilige mich nicht an irgendwelchen Spekulationen. Wir müssen gewinnen und wir müssen auch besser spielen. Das ist das A und O“, so der Coach.