Deutschland zittert um angeschlagene Leistungsträgerin

SID 06.09.2026 • 14:37 Uhr Deutschland muss bei der Basketball-Heim-WM im Duell mit Mali möglicherweise auf Alexis Peterson verzichten. Die Nationalspielerin plagt derzeit ein akuter Infekt.

Basketball-Nationalspielerin Alexis Peterson ist auch für das abschließende Gruppenspiel bei der Heim-WM in Berlin fraglich. „Heute geht es ihr ein bisschen besser. Aber so mit dem Essen funktioniert es noch nicht. Was auch immer sie isst, bleibt momentan drin. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber mal sehen, wie es sich bis morgen entwickelt. Aber ich denke, wenn sie spielt, wird das nur sporadisch sein. Nicht so, wie wir das gewohnt sind“, sagte Bundestrainer Olaf Lange am Sonntag im Teamhotel.

Spielmacherin Peterson, für den Ballvortrag enorm wichtig, hatte bereits in der zweiten Vorrunden-Partie am Samstag gegen Japan (74:58) wegen eines akuten Infektes gefehlt. Am Montag (17.50 Uhr/ProSieben MAXX und im ) steht die entscheidende Partie gegen Mali an, parallel trifft in der Gruppe A Japan auf Spanien.

Basketball-WM: Deutschland vor Spiel der Entscheidung

Alle Teams in der Staffel haben einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden ist für Deutschland noch alles möglich. Nur der Erste erreicht direkt das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen zwei und drei müssen in eine Play-off-Runde. Der Vierte ist raus.