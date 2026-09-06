Feueralarm reißt deutsche Basketballerinnen aus dem Schlaf

SID 06.09.2026 • 10:21 Uhr Die deutschen Basketball-Damen werden nach dem Sieg über Japan von einem Feueralarm aus dem Schlaf gerissen. Am Montag soll trotz der kleinen nächtlichen Störung der Sprung ins Viertelfinale gelingen.

Ein Feueralarm im WM-Teamhotel hat die deutschen Nationalspielerinnen in der Nacht zum Sonntag um 2.09 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Eine halbe Stunde lang mussten sämtliche Hotelgäste in der Folge draußen vor der Unterkunft in Berlin-Mitte warten. Folgerichtig konnten die DBB-Damen erst nach 3 Uhr nachts wieder zurück auf ihre Zimmer.

Basketball-WM: Deutschland muss gegen Mali abliefern

Am Samstagabend hatten die Deutschen Japan im zweiten Gruppenspiel mit 74:58 (34:29) besiegt, nachdem sie den Auftakt gegen Spanien (53:83) gründlich verpatzt hatten. Am Sonntag ist spielfrei, ehe Deutschland am Montag (17.50 Uhr/ProSieben MAXX und im ) zum Abschluss der Vorrunde gegen Mali den Einzug in die Finalrunde perfekt machen will.