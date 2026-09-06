Feueralarm reißt deutsche Basketballerinnen aus dem Schlaf

Ein Feueralarm im WM-Teamhotel hat die deutschen Nationalspielerinnen in der Nacht zum Sonntag um 2.09 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Eine halbe Stunde lang mussten sämtliche Hotelgäste in der Folge draußen vor der Unterkunft in Berlin-Mitte warten. Folgerichtig konnten die DBB-Damen erst nach 3 Uhr nachts wieder zurück auf ihre Zimmer.
Nächtliche Störung bei DBB-Damen
Die deutschen Basketball-Damen werden nach dem Sieg über Japan von einem Feueralarm aus dem Schlaf gerissen. Am Montag soll trotz der kleinen nächtlichen Störung der Sprung ins Viertelfinale gelingen.
Basketball-WM: Deutschland muss gegen Mali abliefern
Am Samstagabend hatten die Deutschen Japan im zweiten Gruppenspiel mit 74:58 (34:29) besiegt, nachdem sie den Auftakt gegen Spanien (53:83) gründlich verpatzt hatten. Am Sonntag ist spielfrei, ehe Deutschland am Montag (17.50 Uhr/ProSieben MAXX und im LIVETICKER) zum Abschluss der Vorrunde gegen Mali den Einzug in die Finalrunde perfekt machen will.
Alle Teams in der Gruppe A haben jedoch einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden ist noch alles möglich. Nur der Erste erreicht direkt das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen zwei und drei müssen in eine Play-off-Runde. Der Vierte ist raus.