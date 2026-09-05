Bitterer Ausfall bei Deutschland vor wichtigem WM-Showdown!

Die deutschen Basketballerinnen müssen im wegweisenden zweiten Vorrundenspiel bei der Heim-WM gegen Japan am Samstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) ohne Alexis Peterson auskommen.
Personal-Schock für Deutschland
Die gebürtige Amerikanerin, auf der Point-Guard-Position erste Wahl, kann bei der Heim-WM in Berlin im wegweisenden Vorrundenduell nicht dabei sein.
Fällt aus: Alexis Peterson
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Die Spielmacherin fällt mit einem akuten Infekt aus, das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) drei Stunden vor dem Tip-off mit.
Bitterer Ausfall für Deutschland bei WM
Nach der klaren Auftaktniederlage am Freitag gegen Spanien (53:83) steht Gastgeber Deutschland unter Zugzwang. Gelingt ein Sieg, haben alle vier Teams der Gruppe A vor dem dritten Spiel am Montag drei Punkte auf dem Konto. Mali, letzter Vorrundengegner des DBB-Teams, hatte am Samstag überraschend Spanien bezwungen (82:73).
Der Ausfall trifft das deutsche Team hart. Die gebürtige Amerikanerin Peterson ist auf der Point-Guard-Position die erste Wahl. Nach Leonie Fiebich stand sie beim Auftakt gegen Spanien am längsten auf dem Platz.