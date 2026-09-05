Bitterer Ausfall bei Deutschland vor wichtigem WM-Showdown!

SID 05.09.2026 • 15:13 Uhr Die gebürtige Amerikanerin, auf der Point-Guard-Position erste Wahl, kann bei der Heim-WM in Berlin im wegweisenden Vorrundenduell nicht dabei sein.

Die deutschen Basketballerinnen müssen im wegweisenden zweiten Vorrundenspiel bei der Heim-WM gegen Japan am Samstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) ohne Alexis Peterson auskommen.

Die Spielmacherin fällt mit einem akuten Infekt aus, das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) drei Stunden vor dem Tip-off mit.

Bitterer Ausfall für Deutschland bei WM

Nach der klaren Auftaktniederlage am Freitag gegen Spanien (53:83) steht Gastgeber Deutschland unter Zugzwang. Gelingt ein Sieg, haben alle vier Teams der Gruppe A vor dem dritten Spiel am Montag drei Punkte auf dem Konto. Mali, letzter Vorrundengegner des DBB-Teams, hatte am Samstag überraschend Spanien bezwungen (82:73).