Lange mahnt vor WM-Auftakt: „Nerven unter Kontrolle haben“

SID 04.09.2026 • 06:13 Uhr Die deutschen Basketballerinnen starten am Freitag in die Heim-WM in Berlin. Mit Spanien wartet ein enorm harter Gegner.

Bundestrainer Olaf Lange misst dem mentalen Faktor beim Auftakt der Basketballerinnen in die Heim-WM in Berlin eine entscheidende Bedeutung bei. „Wir müssen nur sehen, dass wir, wenn die Halle ausverkauft ist, besonders am Anfang unsere Nerven unter Kontrolle haben und auch so spielen, wie wir können“, sagte der 54-Jährige vor dem ersten Turnierspiel am Freitag (17.45 Uhr/ProSieben und MagentaTV) gegen Vize-Europameister Spanien.

Auch Kapitänin Marie Gülich befand: „Für uns ist wahrscheinlich einfach Ruhe bewahren wichtig. Deren Defense wird versuchen, dass wir einfach schneller spielen. Und nicht unser Spiel spielen.“ Gegen die Spanierinnen um die unter dem Korb dominanten WNBA-Profis Awa Fam und Megan DiLeo sind die Deutschen vor 12.500 Fans in der Uber Arena Außenseiter.

Die von einer Wadenverletzung zurückgekehrte Nyara Sabally, eine der Schlüsselspielerinnen in Langes System, wird der Bundestrainer zunächst behutsam einsetzen. „Ich habe so eine vage Vorstellung im Kopf. Das will ich jetzt noch nicht bekannt geben. Es wird sicher nicht die normale Spielzeit sein, mal sehen, wie es geht. Sie wird einen kurzen Wechsel kriegen. Und danach werden wir entscheiden, wie gut es war und wie weit wir die Minuten nach oben treiben“, sagte Lange.

Der gebürtige Berliner skizzierte derweil, was er als erfolgreichen WM-Auftakt werten würde: „Das eine ist das Ergebnis. Das andere ist, dass wir mit der Situation gut umgehen, dass wir so spielen, wie wir können. Und dass wir vom Tip-off auf beiden Seiten zeigen, wie wir spielen wollen. Ob das auf dem Niveau gegen eine spanische Mannschaft, die Top drei oder vier der Welt ist, immer ein Sieg ist, weiß ich nicht.“ Sollte sein Team mit der „nötigen Einstellung reingehen“, habe es „einen wichtigen Schritt gemacht.“