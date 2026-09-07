SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 16:35 Uhr Frankreich feiert bei der WM eine Rekord-Show. Ein möglicher deutscher Gegner steht auch fest.

Die ungarischen Basketballerinnen haben bei der WM in Berlin das Entscheidungsspiel gegen Südkorea um den zweiten Platz in der Vorrundengruppe B gewonnen. Am letzten Gruppenspieltag gelang dem Team um Topscorerin Dorka Juhasz (22 Punkte) ein 82:73 (40:36)-Erfolg, vor den Ungarn stehen damit nur die weiterhin ungeschlagenen Französinnen (111:56 über Nigeria), die vorzeitig ihr Viertelfinalticket gelöst hatten und nun eine Rekord-Show feierten.

Insgesamt trafen die Französinnen 22 Dreier. Erst vor drei Tagen hatte Japan zum Auftakt den Rekord mit 20 Erfolgen aus der Distanz an sich gerissen. Doch nun führte Marine Johannes (5 Dreier) ihr Team zur Bestmarke.

Frankreich feiert WM-Rekord

Der Ausgang des Spiels von Ungarn könnte derweil Einfluss auf den weiteren Turnierverlauf für die deutsche Mannschaft haben. Wird das Team von Bundestrainer Olaf Lange in der Gruppe A Zweiter, geht es in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale am Dienstag gegen Südkorea. Wird die DBB-Auswahl Dritter, geht es gegen Vorbereitungsgegner Ungarn. Zuletzt hatte es beim Test in Göttingen eine 62:68-Niederlage gegeben.