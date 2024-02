"Prügelei"! Basketball-Frauen fahren zu Olympia nach Paris

„Satou war angeschlagen, sie hat den Schmerz ausgehalten“, lobte Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihre Schlüsselspielerin nach dem entscheidenden 73:71 (39:35) gegen Gastgeber Brasilien bei MagentaSport , „das hat so viel ausgemacht. Wenn du solche Spielerinnen hast, kannst du viel erreichen.“

Mit „falschem“ Arm gespielt

Sabally musste in der Arena Guilherme Paraense ordentlich einstecken. Nachdem sie beim Qualifikationsturnier am Vortag gegen Australien ausgesetzt hatte, lief die Berlinerin im Alles-oder-Nichts-Spiel mit einer Manschette an ihrer linken Schulter auf und warf - anders als üblich - teilweise mit rechts. Nahm sie die linke Hand, waren ihre Schmerzen im Gesicht ablesbar. Das sahen auch die Brasilianerinnen und attackierten die Berlinerin gezielt.