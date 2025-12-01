Basketball-WM-Qualifikation: Deutschland gegen Zypern - heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 01.12.2025 • 15:00 Uhr Deutschland geht nach dem starken Auftakt gegen Israel mit Rückenwind in das WM-Quali-Duell auf Zypern. Àlex Trainer Mumbrú steht wieder an der Seitenlinie – drei Leistungsträger pausieren. Wie schlägt sich das Team beim Außenseiter?

Nach dem souveränen 89:69-Auftaktsieg gegen Israel steht für Deutschlands Basketballer am Montag das zweite Spiel der WM-Qualifikation an. Gegen Außenseiter Zypern geht der Welt- und Europameister als klarer Favorit ins Rennen (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Bundestrainer Àlex Mumbrú feierte am Freitag nach schwerer Bauchspeicheldrüsen-Entzündung sein Comeback und führte den Titelträger zu einem überzeugenden Start. „Ich fühle mich wieder gut und bin froh, dass ich coachen kann“, so der 46-Jährige.

WM-Qualifikation: So können Sie Deutschland - Zypern heute LIVE verfolgen:

TV: MagentaTV

Stream: MagentaTV

Die Partie wird heute live und kostenlos bei MagentaSport übertragen (TV & Stream). Tip-Off ist um 18 Uhr deutscher Zeit, die Übertragung startet um 17.45 Uhr.

Drei EuroLeague-Stars pausieren

Im Vergleich zum Spiel gegen Israel muss Mumbrú auf Oscar da Silva, Isaac Bonga und Justus Hollatz verzichten. Das Trio erhält nach intensiven EuroLeague-Wochen eine Pause. Auch die NBA-Stars um Dennis Schröder stehen wegen der laufenden NBA-Saison wieder nicht zur Verfügung.

Bei milden 22 Grad auf Zypern will Deutschland gegen den klaren Außenseiter den zweiten Sieg im zweiten Spiel klar machen - die schnelle, aggressive Spielidee funktionierte trotz vieler Ausfälle schon gegen Israel über weite Strecken hervorragend.

„Wir haben genug Qualität im Kader“

Hollatz, der eine Pause erhält, ist überzeugt: „Die Jungs werden da schon gut spielen. Wir haben genug Qualität im Kader.“ Die dritte Reihe um Sengfelder, Olinde, Obiesie und Kayil präsentierte sich bereits gegen Israel stark.

Zypern kassierte zum Auftakt ein deutliches 60:100 bei Kroatien – einzig Guard Filippos Tigkas erreichte zweistellige Punkte (14). Trotz klarer Favoritenrolle warnt David Krämer: „Wir müssen jeden Gegner respektieren. Wir müssen schauen, dass wir die neue Truppe ins Spiel bringen.“

Jede Partie zählt

In Gruppe E trifft Deutschland neben Zypern und Israel auch auf Kroatien. Die ersten drei Teams erreichen die zweite Qualifikationsphase – die bisherigen Ergebnisse werden jedoch komplett mitgenommen. Jede Partie zählt also, auch gegen den Underdog.