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Deutschland-Comeback geplatzt: Hartenstein fällt verletzt aus

Hartenstein-Comeback geplatzt

Isaiah Hartenstein fällt verletzt aus und verpasst sein DBB-Comeback. Der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder hätte in diesem Sommer nach acht Jahren Pause wieder für Deutschland hätte auflaufen sollen.
NBA-Profi Isaiah Hartenstein spricht über seine Verbundenheit mit Deutschland und darüber, wie er in seinem Heimatland wahrgenommen wird.
SID
Isaiah Hartenstein fällt verletzt aus und verpasst sein DBB-Comeback. Der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder hätte in diesem Sommer nach acht Jahren Pause wieder für Deutschland hätte auflaufen sollen.

Für Isaiah Hartenstein ist die Hoffnung auf das ersehnte Comeback in der Basketball-Nationalmannschaft geplatzt. Der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder, der in diesem Sommer nach acht Jahren Pause wieder für Deutschland hätte auflaufen sollen, fällt wegen einer Knöchelverletzung aus.

Damit verpasst der 28-Jährige den Supercup an diesem Wochenende in Hamburg (21./22. August) und auch die danach folgenden WM-Qualifikationsspiele.

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Nach Gesprächen kam der Deutsche Basketball Bund (DBB) laut eigener Angaben mit den Verantwortlichen aus Oklahoma überein, „kein Risiko einzugehen und auf einen Einsatz zu verzichten“.

DBB: Hartenstein bleibt beim Team

Hartenstein, 2025 NBA-Champion mit OKC, wird aber beim Team bleiben und beim Supercup in der Halle sein. Der Center hat seit Februar 2018 nicht mehr im Nationalteam gespielt, weil er sich nach seinem Wechsel in die NBA zunächst auf seine Klub-Karriere konzentriert hatte.

Hartenstein wird damit voraussichtlich frühestens in der Vorbereitung auf die WM 2027 in Katar zurückkehren können, sollte dem DBB-Team die Qualifikation gelingen. Am 27. August spielt der Welt- und Europameister zum Start in die zweite Qualifikationsphase in Köln gegen die Niederlande, drei Tage später in Danzig gegen Gastgeber Polen. In den beiden letzten Länderspielfenstern Ende November und Ende Februar 2027 stehen die NBA-Profis nicht zur Verfügung.

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