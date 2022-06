Basketball: DBB-Team erreicht zweite WM-Qualifikationsphase - Europameister wartet

Das DBB-Team hat in der Qualifikation für die Endrunde in Japan, Indonesien und auf den Philippinen bislang nur das Auftaktspiel gegen die Esten verloren. In der zweiten Phase warten drei Gegner aus der Gruppe C mit Europameister Slowenien, Finnland, Schweden und Kroatien. Drei von sechs Mannschaften bekommen ein WM-Ticket.