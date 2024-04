FC Bayern: Rangnick in der Zwickmühle - "beides geht nicht"

Das Endspiel der EM steigt am 14. Juli, die neue Bundesliga-Saison startet am 23. August. Der neue Bayern-Trainer hätte nur wenige Tage Zeit für die Saisonvorbereitung. Doch dieses enge Zeitfenster hätte der Rekordmeister auch bei einer Verpflichtung von DFB-Trainer Julian Nagelsmann gehabt – und war da bereit, dieses in Kauf zu nehmen. Nur Nagelsmanns Verlängerung als Bundestrainer durchkreuzte den Plan an der Säbener Straße.