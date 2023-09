Basketball: LeBron James mit Masterplan nach der USA-Blamage?

In kaum einer Sportart gibt es ein derartiges Anspruchsdenken über die Vorherrschaft. Umso demütigender, wenn der erwartete und eingeplante Erfolg ausbleibt. So geschehen vergangene Woche.

USA enttäuschen bei Basketball-WM

Head Coach Steve Kerr fügte im Angesicht der US-Dominanz früherer Tage hinzu: „Das Spiel ist in den vergangenen 30 Jahren globalisiert worden. Solche Spiele sind schwierig. Wir sind nicht mehr im Jahr 1992.“ Dem Jahr, in dem das originale „Dream Team“ mit Michael Jordan, Magic Johnson und Co. Olympia-Gold in Barcelona holte und einen globalen Basketball-Boom befeuerte