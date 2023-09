Basketball-WM: USA peinlich, bald gegen Deutschland?

Das bereits für das Viertelfinale qualifizierte Team von Nationaltrainer Steve Kerr verlor am Sonntag sein letztes Zwischenrundenspiel gegen Litauen überraschend mit 104:110 (37:54) und beendete nach der ersten Turnierniederlage die Gruppe J in Manila nur als Zweiter.

Basketball-WM: Team USA am Freitag gegen Deutschland?

In der Runde der letzten Acht trifft der fünfmalige Weltmeister am Dienstag in der philippinischen Hauptstadt nun auf Italien, das in der Gruppe I durch ein 73:57 (39:36) gegen Puerto Rico sein Ticket löste.