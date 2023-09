Basketball-WM: Deutschland-Wahnsinn - dieses irre Bild geht um die Welt

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat Geschichte geschrieben! Zum ersten Mal gewann das DBB-Team den WM-Titel. Erfolgstrainer ist Gordon Herbert, der die Mannschaft zur Goldmedaille coachte. Nach der Schlusssirene gab es überhaupt kein Halten mehr, alle Beteiligten lagen sich jubelnd in den Armen.

Nachdem die erste Feierei in der Halle in Manila vorbei war und auf dem Parkett die Bühne für die Siegerehrung aufgebaut wurde, zog sich die Mannschaft aber für einen kurzen Augenblick zurück. Dabei entstand ein Foto, welches künftig wohl einen festen Platz in der deutschen Sportgeschichte haben wird.

Herbert saß einsam in einer Ecke, die Leere war ihm anzusehen. Mit geradem Rücken und angewinkelten Beinen hatte er die Augen sowie den Mund leicht geöffnet, atmete ein paar Mal ganz tief durch. Im Anschluss wischte er sich Tränen aus seinem Gesicht. Welche Last in diesem Moment von ihm abfiel, wurde sofort deutlich.

Diese Szene ging anschließend durch die Welt und verbreitete sich in Windeseile in den sozialen Netzwerken. Unter anderem war dort von „einem der besten Fotos der Sportgeschichte“ geschrieben. Brasilien, Griechenland, Spanien, USA, überall war Herberts denkwürdige Szene Thema.

Schröder und Co. schwärmen von Gordon Herbert

Für seine Spieler ist Herbert eine Art Vaterfigur, beinahe jeder seine Akteure hat ein besonderes Verhältnis zum Nationalcoach. Wie groß die Anerkennung für den 64-Jährigen ist, fasste Johannes Voigtmann bei MagentaSport passend zusammen.

„Du versuchst, vor dem Spiel so wenige Emotionen wie möglich zu haben, so ruhig wie möglich zu sein. Dafür ist er (Herbert; Anm. d. Red.) der perfekte Kandidat. Er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, wird fast nie laut. Aber er gibt das Gefühl von Sicherheit, sagt ganz genau, was er will. In schweren Momenten kannst du immer auf dieses Sicherheitsnetz zurückgreifen“, erklärte Voigtmann.