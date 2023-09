Basketball-WM: Eine Sensation, die größer ist als der Sport

Es ist selten, dass der Südsudan international in den Schlagzeilen steht - zumindest in positiven.

Basketball-WM: Südsudan sorgte für eine Sensation

Bei ihrem Debüt auf der großen Weltbühne qualifizierte sich die Mannschaft sensationell für die Olympischen Spiele 2024 in Paris . Die „Bright Stars“, angeführt von NBA-Profi Carlik Jones von den Chicago Bulls, beendeten die WM am Samstag als beste afrikanische Mannschaft, nachdem sie Angola mit einem überzeugenden 101:78 besiegt hatten .

Dabei hatte es der Südsudan trotz seines ersten WM-Siegs in der Vorrunde gegen China (89:69) als Dritter der Gruppe B nicht in die Zwischenrunde geschafft. Dennoch überzeugte das Team von Cheftrainer Royal Ivey in der Runde um die Ränge 17 bis 32 neben dem Erfolg über Angola mit einem 87:68-Sieg gegen die Philippinen.

Ex-NBA-Profi als Vater des Erfolgs

Deng, der im heutigen Südsudan geboren wurde und in London aufwuchs, spielte einst für die Chicago Bulls in der NBA und ist heute Präsident des südsudanesischen Basketballverbands. Der 38-Jährige setzt sich in seiner Heimat stark für den Basketball ein, veranstaltet Nachwuchscamps und investiert in die Infrastruktur.