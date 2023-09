Basketball-WM: Party-Ansage von Deutschland! "Lassen heute den Andi Obst frei"

Am Ziel angekommen! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich nach einem packenden Finale zum Weltmeister gekrönt . Durch den 83:77-Sieg gegen Serbien sicherte sich das DBB-Team erstmals die Basketball-Krone und schloss das Turnier mit der perfekten Bilanz von acht Siegen in acht Spielen ab.

Dennis Schröder

... über den WM-Titel: „Unglaublich, wie wir es getan haben. Gegen die stärksten Teams vor allem. In der Gruppenphase, in der Zwischenrunde, im Viertelfinale, Halbfinale und auch heute. Weltmeister!“

Johannes Voigtmann

... über den Titel: „Erst waren ganz viele Gefühle da, jetzt gerade gar nichts mehr. Es ist ein bisschen surreal. Wir standen eben vor der Medaillenvergabe da und wussten gar nicht, was los ist. Einfach surreal - wir sind Weltmeister. Deutschland steht jetzt für immer auf diesem Pokal drauf, das ist nicht in Worte zu fassen.“

... über Herbert: „Du versuchst, vor dem Spiel so wenige Emotionen wie möglich zu haben, so ruhig wie möglich zu sein. Dafür ist er der perfekte Kandidat. Er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, wird fast nie laut. Aber er gibt das Gefühl von Sicherheit, sagt ganz genau, was er will. In schweren Momenten kannst du immer auf dieses Sicherheitsnetz zurückgreifen. Es ist fast ein bisschen schade, dass das Turnier jetzt vorbei ist.“