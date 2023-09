Basketball-WM: "Sit down!" Bundestrainer Herbert macht Dennis Schröder in der Auszeit rund

Während des letzten Zwischenrundenspiels gegen Slowenien mit Ausnahmespieler Luka Doncic hat Gordon Herbert mit einer scharfen Ansage an seinen Spielmacher und Kapitän für Gesprächsstoff gesorgt.

„Hey! Let‘s go! F**k! Sit down!“ herrschte der 64 Jahre alte Herbert Schröder auf Englisch an. Der frühere Meistercoach der Skyliners Frankfurt griff Schröder dabei an der Schulter und beorderte ihn sich hinzusetzen und stattdessen ihm zuzuhören.