Stark! DBB-Team demütigt Doncic - hitzige Szene um Schröder

Schröder sagt dem Bundestrainer: „Chill out!“

Schröder, der sich im letzten Spiel eine Rückenverletzung zugezogen hatte, war während des Time Outs mit seinem Teamkollegen Daniel Theis in eine Diskussion vertieft, was Bundestrainer Gordon Herbert erzürnte. Der Kanadier packte sich Schröder am Arm und rief ihm zu: „Setz dich hin!“ Schröder hatte mit „Chill out!“ reagiert - er wies seinen Coach also an, sich zu beruhigen.