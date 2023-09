Basketball-WM: Slowenien im Viertelfinale gescheitert

Superstar Luka Doncic ist mit Slowenien raus aus dem Medaillenrennen bei der Basketball-WM . Im Viertelfinale in Manila verlor der Europameister von 2017 am Mittwoch gegen Mitfavorit Kanada 89:100 (50:50). Obwohl NBA-Aushängeschild Doncic 26 Punkte auflegte, reichte es nicht für Sloweniens erste WM-Halbfinalteilnahme. Im Schlussviertel wurde der 24-Jährige nach dem zweiten technischen Foul gar noch disqualifiziert.

Am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) treffen Doncic und Co. nun in der Platzierungsrunde auf Litauen. Derweil zogen die Kanadier zum ersten Mal in die Vorschlussrunde ein, wo sie am Freitag (10.45 Uhr MESZ/beide MagentaSport) gegen Serbien antreten. Für die Nordamerikaner überragten gegen Slowenien die NBA-Profis Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte) und RJ Barrett (24).