Basketball-WM: Stoppt ausgerechnet Erfolgstrainer Svetislav Pesic das deutsche Märchen?

„Ich habe mir dieses Finale gewünscht und es ist so gekommen. Es war ein tolles Spiel, aber man hat von Anfang an gesehen, dass die Deutschen gewinnen werden. Ich freue mich, jetzt soll der Bessere gewinnen“, erklärte Pesic vor dem Finale.

Für den Taktik-Fuchs wird das Duell mit Deutschland ein ganz besonders Spiel werden. In und mit Deutschland feierte der Erfolgstrainer zahlreiche Erfolge.

Die Besonderheit des Spieles stellte Pesic auch auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel heraus: „Das wird sehr interessant. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich noch immer als Teil des deutschen Basketballs. Ich lebe in Deutschland, meine Familie wohnt in Deutschland. Ich hatte dort über Jahre gute Erfahrungen.“

Pesic feiert Meisterschaft mit Bayern

Die Verbindungen zum FC Bayern sind auch noch heute eng. Denn sein Sohn Marko Pesic und seine Tochter Ivana Jagla arbeiten in unterschiedlichen Tätigkeiten beim FC Bayern.

Im SPORT1 -Interview verrät Marko Pesic , dass ihn der Finaleinzug seines Vaters ein wenig in die Bredouille bringen wird. „Ich drücke beiden die Daumen. Natürlich steht die Familie über allem. Wir sind alle sehr stolz auf meinen Vater“, erklärte sein Sohn Marko Pesic im Gespräch mit SPORT1 .

Größter DBB-Erfolg mit Trainer Pesic

Damit aber nicht genug, denn 1993 gelang ihm der Gewinn der Europameisterschaft ausgerechnet mit Deutschland - bisher der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs.

Aber auch auf Vereinsebene war Pesic in Deutschland unglaublich erfolgreich. Mit ALBA Berlin gewann er im Anschluss an die EM zwischen 1993 und 2000 vier Meisterschaften, zwei Pokalsiege und 1995 sogar den Korac-Cup, den damals höchsten europäischen Vereinswettbewerb.

Pesic schon mehrfach abgeschrieben

Jetzt will es Pesic mit seinen Serben nochmal allen zeigen, gerade denen, die ihn schon lange abgeschrieben hatten. Schon 2014 nach der deutschen Meisterschaft mit dem FC Bayern dachten viele Basketball-Beobachter, dass dies der letzte große Erfolg „des Alten“, wie Pesic in Basketball-Kreisen liebevoll genannt wird, sein dürfte.

Spätestens nach der enttäuschenden EM im Vorjahr, als Serbien rund um ihren NBA-Superstar Nikola Jokic nach einer überragenden Vorrunde ohne Niederlage völlig überraschend im Viertelfinale an Italien scheiterte, schrieben viele Pesic ab.

„Er hat es in Serbien nicht ganz einfach gehabt. Dass er in diesem Alter diese Kraft, dieses Kämpferherz und diese Energie hat, solche Leistungen abzurufen, mit dieser Mannschaft, ist beeindruckend“, erzählt sein Sohn Marko bei SPORT1 .

Ohne Jokic! Pesic gelingt taktische Meisterleistung

Doch Taktik-Fuchs Svetislav Pesic nahm die Herausforderung erneut an und formte sein Team zu einem eingeschworenen Haufen, der erst im Viertelfinale den USA-Bezwinger Lettland deutlich mit 87:68 schlug und dann im Halbfinale das mit NBA-Stars gespickte Kanada verdient mit 95:86 schlug.

„Warum tust du dir das alles an?“

Diese Qualität gerade dann abzuliefern, wenn alles schlecht zu laufen scheint, beeindruckt auch seinen Sohn: „Ich habe ihn öfters mal gefragt: ‚Warum tust du dir das alles an?‘ Aber wenn er sich etwas als Ziel gesetzt hat, dann gibt er nie auf. Er ist so ein Kämpfer. Vor allem, wenn es schlecht läuft, ist er mental enorm stark. Er glaubt an das, was er tut. Er hat eine Mannschaft, die sich voll mit seinen Forderungen identifiziert hat. Beide Seiten vertrauen sich, das passt einfach.“