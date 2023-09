Basketball-WM: MVP-Rufe! Obst macht Spiel seines Lebens

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft schlägt die USA sensationell mit 113:111 und steht zum ersten Mal in der Geschichte im WM-Finale . Ein Mann hatte dabei besonders großen Anteil: Andreas Obst.

„Wahnsinn trifft es gut“, sagte Obst zum ersten Triumph über ein US-Team bei einem großen Turnier. „Wir wussten von Anfang an, das Ding ist drin“, fuhr er fort, „es ist mir scheißegal, ob es knapp war. Wir haben das Ding gewonnen.“

DBB-Stars lobpreisen Obst

Seine herausragende Leistung blieb auch den Zuschauern in Manila nicht verborgen: Nach einem Dreier von Obst feierten die Fans den DBB-Star mit lautstarken MVP-Rufen ab.

„Andi Obst hat einfach unfassbar gespielt“, sagte Franz Wagner, während Dennis Schröder lobte: „Was er mittlerweile für Moves hat, ist unglaublich, Respekt vor ihm, er hat so hart gearbeitet.“

Auch Bundestrainer Gordon Herbert zeigt sich vollends zufrieden mit dem Mann des Tages: „Ich habe es immer gesagt, Andi Obst ist einer der besten Shooter in der FIBA. Wenn nicht gar DER Beste.“

Im WM-Finale am Sonntag trifft das DBB-Team nun auf Serbien. „Wir sind einfach eine verdammt geile Truppe!“, frohlockte Obst: „Wenn du solche Jungs im Rücken hast, so einen Staff, so eine Familie im Rücken hast, dann kann nichts schiefgehen.“