Basketball-WM: USA statt Deutschland - hat US-Star Austin Reaves die falsche Wahl getroffen?

Als sich die Jubeltraube der deutschen Basketballer aufgelöst hatte, ging DBB-Anführer Dennis Schröder bei der Basketball-WM direkt auf Austin Reaves zu, umarmte ihn innig für mehrere Sekunden und flüsterte ihm noch einige Sätze in das Ohr.

Für den geschlagenen Lakers-Star Reaves ist diese 111:113-Niederlage in einem der besten Basketballspiele der vergangenen Jahre besonders bitter. Denn: Der 25-Jährige hätte auch für Deutschland bei diesem Turnier spielen können!

Bundestrainer Gordon Herbert hatte versucht Kontakt zum US-Star aufzunehmen als er Schröder in Los Angeles besuchte. So nahm Herbert den Hörer in die Hand und schrieb Reaves Nachrichten: „Er hat aber nicht geantwortet“, berichtete der Coach bei Magenta Sport.