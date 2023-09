Basketball-WM: Zerstört Deutschland Serbiens Triple-Traum?

Es könnte der größte Sport-Tag in der serbischen Geschichte werden. Das Land hat die Chance, am Sonntag gleich zwei bedeutende Titel zu feiern, zudem ist noch die Fußball Nationalmannschaft im Einsatz. Macht Deutschland den Serben schon am Nachmittag einen Strich durch die Rechnung?

Deutschland als Spielverderber?

Djokovic selbst will alles dafür tun, dass der Sonntag zur serbischen Sportgala wird. Zuvor sendete er den serbischen Basketballern eine Grußbotschaft via X (ehemals Twitter). Darin wünschte er seinen Landsleuten viel Erfolg und betonte: „Ganz Serbien ist stolz auf euch.“ Zudem wolle er das Match trotz seines späteren US-Open-Finales (ab 22.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Daniil Medvedev verfolgen, wenn er es irgendwie einrichten könne. „Hoffentlich werden es zwei Erfolge für Serbien am Sonntag.“

Es könnten also serbische Festspiele werden, wenn da nicht die deutsche Basketball Nationalmannschaft wäre. Im Gegensatz zu Djokovic und den Fußballern sind die serbischen Basketballer bei den Buchmachern sogar leichter Außenseiter! Womöglich hat sich der Traum vom Triple schon am frühen Abend ausgeträumt - und dass bevor erst so richtig losgeht.