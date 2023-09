DBB-Trainer nach Sensation erst um 3 Uhr im Bett - aber nicht wegen Party!

Bundestrainer Gordon Herbert ist sich vor dem WM-Finale der deutschen Basketballer der historischen Bedeutung des Moments bewusst. „So eine Möglichkeit gibt es nicht oft, vielleicht nur einmal im Leben. Lasst sie uns nutzen. So geht es auch uns im Trainerteam. Genießen wir den Moment“, sagte Herbert vor dem großen Endspiel in Manila am Sonntag (14.40 Uhr) gegen Serbien.