Basketball-WM: Deutschland sensationell im Finale - Reaktionen & Stimmen: „Das beste Team, das ich je hatte“

Der Traum von Gold ist nun ganz nahe! Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sensationell die USA im WM-Habfinale bezwungen und kämpft am Sonntag gegen Serbien um Gold. Es ist der erste Einzug in ein WM-Finale in der deutschen Basketball-Geschichte.

Superstar Dennis Schröder sprach nach dem historischen Erfolg vom „besten Team“, in dem er jemals ein Spiel absolviert habe. Franz Wagner lobte vor allem „Monster“ Daniel Theis in höchsten Tönen. SPORT1 fasst die Stimmen und Reaktionen zum irren Finaleinzug zusammen.

Franz Wagner

... über die Teamleistung: „Wir sind einfach zwölf geile Jungs. Wir haben gefightet bis zum Ende, es macht einfach so unfassbar viel Spaß. Dieser Vibe, der seit dem ersten Tag da ist… es ist vollkommen egal, wer hier die meisten Punkte macht.“

... über die Leistung von Andi Obst: „Andi muss man denke ich ein bisschen herausheben. Er hat unfassbar gespielt, uns in den wichtigen Momenten sehr geholfen. Aber auch die ganze Bank war sensationell.“

... über Daniel Theis: „Daniel Theis war ein Monster, er hat unfassbar gespielt auf beiden Seiten.“

 05:31 Basketball-WM: USA - Deutschland (111:113) | Highlights

Andi Obst

... über das Spiel: „Es war das geilste, das wichtigste Spiel, das ich gespielt habe. Ich bin noch ein bisschen sprachlos.“

... über die Strategie gegen die USA: „Wir wollten schnell spielen, wir wollten mit Selbstvertrauen spielen und das haben wir hinbekommen. Wir wollten nicht die Geschwindigkeit runterhalten, sondern unseren Basketball spielen, so wie wir es schon mal in Abu Dhabi gemacht haben. Schnellen Basketball, dementsprechend mussten wir auch schnell von der Offensive in die Defensive umswitchen. Es hat gereicht!“

... über die Mannschaft: „Was willst du da hören? Wir sind einfach eine verdammt geile Truppe! Mit so einer Truppe gehst du in jedes Spiel rein. In jedes Turnier. Wenn du solche Jungs im Rücken hast, so einen Staff, so eine Familie im Rücken hast, dann kann nichts schief gehen. Egal, ob man gewinnt oder verliert, man kämpft bis zum Ende und dann wird etwas Gutes passieren.“

Daniel Theis

... über das Spiel: „Wir haben von der ersten Sekunde an uns geglaubt. Wir wollten unseren Basketball spielen und haben das geschafft. Unsere Message war: An uns glauben! Wir mussten einen kühlen Kopf bewahren.“

... über die Leistung von Andi Obst: „Andi war unglaublich, ich weiß nicht ob sie ihn nicht genug respektiert haben. Wir müssen nicht nur Dennis und Franz haben, wir haben zehn andere Top-Spieler.“

 +19 Die größten Momente der Karriere von Dirk Nowitzki in NBA und Nationalmannschaft

Dennis Schröder

... über die Mannschaft: „Mein Team ist extrem geil. Das ist das beste Team, das ich je hatte. Egal ob NBA oder sonst wo. Jeder ist happy für den anderen. Es gibt kein besseres Gefühl. Gegen die USA – starke Mannschaft – aber wir haben einfach 40 Minuten alles gegeben als Team. Wenn wir unsere Sachen richtig machen, dann ist es egal, gegen wen wir spielen. Das ist kein „disrespect“ gegen die USA, ich habe so viel Vertrauen in das Team.“

... über Andi Obst: „Ich weiß noch vor vier oder fünf Jahren, er konnte werfen, aber hatte keine Moves. Was er mittlerweile für Moves und Bewegungen drauf hat, ist unglaublich. Respekt vor ihm, er hat so hart gearbeitet.“

... über Daniel Theis: „Er ist auf dem Top-Niveau, wo ich ihn bisher gesehen habe. Er ist der Anker unserer Defensive. Wo ich ihn diesen Sommer ins Trainingscamp kommen sehen habe, er war shredded.“

 05:44 Basketball-WM: Nervenkrimi! Deutschland fightet sich gegen die USA ins Finale

Headcoach Gordon Herbert

… über seinen Gemütszustand: „Ziemlich gut (grinst). Ich werde das für die nächsten Stunden genießen! Wir hatten eine Möglichkeit, es zu einem speziellen Moment kommen zu lassen. Wir haben uns schon in Abu Dhabi gefühlt, als hätten wir 33 richtig gute Minuten gespielt. Wir haben uns heute Nacht danach gefühlt, als könnten wir sie schlagen.“

… über Andi Obst: „Ich habe es immer gesagt, Andi Obst ist einer der besten Shooter in der FIBA. Wenn nicht gar DER Beste. Er hatte ein unglaubliches Spiel und zudem sogar sechs Assists.“

… über Daniel Theis: „(Daniel) hat gereboundet, Würfe getroffen, Würfe geblockt. Er ist der beste Spieler, über den niemand redet. Seit dem ersten Tag im Training-Camp war er super. Und er hat einfach weiter- und weitergemacht.“

… über die letzte Minute: „Es war hart, wir waren mit sieben vorne. Dann haben wir es ein bisschen vermasselt. Dann wurde ein Offensivfoul gepfiffen, was keines war. Aber dann hatten wir einen defensiven Stop. Das war eine große Defensivsequenz für uns.“