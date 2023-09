Nach WM-Titel: Schröder wünscht sich Turnierspiele im TV

Kapitän Dennis Schröder wünscht sich nach dem Gewinn der Basketball-WM künftig die Turnierspiele der deutschen Nationalmannschaft live im Fernsehen. „Nur das Finale kam im deutschen TV. Basketball ist eine großartige Sportart. Ich wünsche mir, dass wir unseren Respekt kriegen – für das, was wir die letzten Jahre geschafft haben“, sagte der 29-Jährige am Sonntag nach dem 83:77 (47:47)-Sieg im WM-Finale gegen Serbien in Manila.