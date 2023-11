Nach WM-Titel: Ex-Frau von Weltmeister fordert nun mehr Unterhalt

Angesprochen auf die viel diskutierte Erfolgsprämie und was sich seit dem WM-Coup bei Herbert geändert habe, gewährte er leicht schmunzelnd einen kleinen Einblick in sein Privatleben.

„Eine meiner Ex-Frauen fordert nun mehr Alimente“, erwiderte der bereits dreimal geschiedene Erfolgstrainer, der schon in der Vergangenheit immer mal wieder durch Scherze über sich selbst und seine Familiensituation für Lacher bei Journalisten und Fans gesorgt hatte.

Herberts Motto nach dem WM-Coup: „Kein Basketball, keine Partnerinnen“

„Kein Basketball, keine Partnerinnen“, lautete wohl auch deswegen sein Motto nach der Goldmedaille von Manila, nach der es den Kanadier auf Reisen zog. Auf Mallorca, in Finnland im Wald sowie in seiner Heimat habe der 64-Jährige die vergangenen Wochen verbracht.

"In der Kabine haben sich Szenen abgespielt..."

"In der Kabine haben sich Szenen abgespielt..."

US-Stars zu Olympia? „Sind das Fake News?“

„Sind das Fake News? Das weiß ich gar nicht. Sie hatten bei der WM schon ein sehr gutes Team und talentierte Spieler“, so der 64-Jährige, der bei Olympia größtenteils mit demselben Aufgebot an den Start gehen will.