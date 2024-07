"Sowas hat Madrid noch nie gesehen": Tränen-Vorstellung von Endrick bewegt

von SPORT1 27.07.2024 • 13:53 Uhr Real Madrid stellt eine große Sturm-Hoffnung vor: Bei Endrick und seiner Familie fließen die Tränen - was auch an der besonderen Geschichte der Brasilianer liegen dürfte.

Noch ist nicht klar, ob der junge Brasilianer Endrick dem Weltfußball seinen Stempel aufdrücken kann. Klar ist aber, dass seine Vorstellung bei den Königlichen einen ganz besonderen Moment markiert - bei dem es um weit mehr als nur den Fußball ging.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 18-Jährige konnte die Tränen im Estadio Santiago Bernabéu nicht zurückhalten, als er seine ersten Worte an zehntausende Fans im weiten Rund richtete. Und auch bei seiner Familie blieb kein Auge trocken. Vor allem sein Vater war sichtlich emotional.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Es liegt auch an der Geschichte, die hinter ihnen liegt. In Madrid wurde Endrick als kommender Weltstar vorgestellt, in der brasilianischen Heimat lebte seine Familie unter äußerst ärmlichen Verhältnissen. Eltern und Kinder mussten hungern - bis der Sport einen Ausweg bot.

„Ich werde ein besseres Leben für uns schaffen“

Endrick war sich der Verantwortung, die sein Talent mit sich brachte, schon früh bewusst. „Papa sagt, ich hätte auf der Couch gesessen und ihm gesagt: ‚Mach dir keine Sorgen. Ich werde Fußballer und ich werde ein besseres Leben für uns schaffen“, schrieb der Youngster in einem bewegenden Brief an seinen vierjährigen Bruder im März.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er hatte in dem von The Players Tribune veröffentlichten Schreiben von durchhungerten Nächten erzählt. „Leg dich einfach schlafen, Endrick. Der Schlaf wird den Hunter verschwinden lassen“, hatte seine Mutter ihm einst gesagt. Seine Familie habe für ihn und seine Karriere gehungert, erzählte das Sturmjuwel einst in einem Interview.

Dieses Leben hat Endrick gemeinsam mit seinen Liebsten hinter sich gelassen. Sein kleiner Bruder verfolgte die Präsentation mit großen Augen, streckte dem neuen Real-Star frech die Zunge heraus. Während die älteren Familienmitglieder immer wieder weinten.

„Sowas hat man in Madrid noch nie gesehen“, titelte die spanische Sportzeitung As zu den Szenen: „Endrick, seine Freundin und seine gesamte Familie weinten ungehemmt.“

Real Madrid stellt Endrick vor

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die ins Bernabéu gekommen sind“, sagte Endrick bei der Vorstellung in sauberem Spanisch: Ich habe das alles nicht erwartet, so viele Menschen“, sagte er weiter, ehe ihm unter der Jubel der Real-Anhänger die Tränen kamen: „Die Fans sind verrückt. Ich bin sehr glücklich, denn seit meiner Kindheit war ich immer ein Fan von Real Madrid und heute werde ich für Real Madrid spielen.“

{ "placeholderType": "MREC" }