Kroos scherzt wegen WM-Nominierung: "Rob kann Urlaub buchen"

Julius Schamburg 19.05.2026 • 12:08 Uhr Die Chancen auf einen Platz im WM-Kader sind für Robert Andrich gering - befindet auch Ex-Nationalspieler Toni Kroos und scherzt.

Geht es nach Toni Kroos, sind die Chancen von Robert Andrich, noch auf den WM-Zug aufzuspringen, nicht besonders groß.

„Ich glaube, in Robs Fall: Rob kann Urlaub buchen“, sagte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ mit einem Lachen und berichtete von einem Telefonat mit dem Profi von Bayer Leverkusen.

WM: Noch keine Gewissheit bei Andrich

Demnach habe er mit Andrich telefoniert, der noch nicht wisse, ob er beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA dabei ist. Entsprechend habe der Mittelfeldspieler bisher noch darauf verzichtet, eine Urlaubsreise zu buchen.

„Da gibt es ja ein paar Kandidaten, die auf der Kippe stehen. Das sind die Tage jetzt, da guckst du ab und zu mal aufs Telefon. Hat er jetzt angerufen? Ruft er jetzt an?“, erklärte Kroos in Anbetracht von möglichen Anrufen von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nagelsmanns Kader mit Spannung erwartet

Was Andrich angeht, schätzte Kroos die Chancen allerdings in Anbetracht des Saisonverlaufs und der jüngsten Nominierungen als sehr gering ein, was er ihm auch mitgeteilt habe. „Ich würde mich mega für ihn freuen, wenn er doch dabei wäre. Aber ich weiß nicht wie die Anzeichen sind. Wenn du die letzten ein, zwei Male nicht dabei warst, ist es schon schwieriger“, meinte Kroos.