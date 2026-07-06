Basketball, WM-Qualifikation heute live: Deutschland - Zypern im TV, Stream & Ticker

SPORT1 06.07.2026 • 16:00 Uhr Für Weltmeister Deutschland steht zum Abschluss der ersten WM-Qualifikationsphase das Spiel gegen Zypern auf dem Programm. Wer überträgt die Partie?

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht am Montagabend die nächste Partie in der WM-Qualifikation auf dem Programm. Das Team um Kapitän Dennis Schröder muss in Bamberg gegen Zypern antreten.

Es ist die letzte Partie der ersten Qualifikationsphase. Die zweite Stufe, für die die deutsche Auswahl bereits qualifiziert ist, beginnt in einer neu gebildeten Sechsergruppe mit drei weiteren Teams im August.

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Nach fünf von sechs Spieltagen liegt das DBB-Team zwar punktgleich mit Kroatien an der Tabellenspitze, ist aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs aber nur Zweiter. Da die bislang erzielten Punkte in die zweite Phase mitgenommen werden, ist ein Sieg gegen Zypern umso wichtiger.

DBB-Team mit Sieg gegen Israel

Am vergangenen Freitag hatte das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú einen Erfolg verbucht. Gegen Israel gelang ein 92:86-Sieg.

Bemerkenswert: Deutschland spielte in ungewohnter Konstellation. Kapitän Dennis Schröder ist im aktuellen Länderspielfenster nicht nur der einzige verfügbare Weltmeister, sondern auch der einzige Profi aus der NBA.

„Manche sind verletzt, manche haben keinen Vertrag. Einige sind super müde, weil sie mehr als 80 Spiele gemacht haben“, hatte der Bundestrainer seine Spielerauswahl jüngst begründet. Auch ein großer Bayern-Block um Andreas Obst ist derzeit nicht verfügbar.