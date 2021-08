Beachvolleyball LIVE bei SPORT1: King of the Court und Meisterschaft

SPORT1 bleibt dem Beachvolleyball auch 2021 treu: Von der Deutschland-Premiere von “King of the Court” in Hamburg (20. bis 22. August) sowie den Deutschen Beachvolleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 5. September) können alle Fans an sechs Turniertagen mehr als 20 Stunden live im Free-TV sowie im Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps genießen.