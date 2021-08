Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch treten bei King of the Court getrennt an

“Wir haben uns wieder erholt und sind heiß auf die nächsten Wochen. Allerdings haben wir uns nach unseren super Spielen in Tokio entschlossen, die King of the Court Turniere als Fun-Turniere zu sehen: wir spielen beide mit internationalen Partnern und freuen uns darauf, den Sport ohne Druck und Erwartungen genießen zu können”, hieß es in einem Post auf dem Teamkanal der Beiden.