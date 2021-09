Beachvolleyball-DM: Der große Triumph der Chantal Laboureur

„Sarah hat schon wieder so geil gespielt in diesem Finale. Die hat richtig starke Bälle gespielt, Blocks gemacht - höchsten Respekt dafür“, sagte die Tübingerin bei SPORT1 nach dem 2:0-Sieg (21:17, 21:19) im Finale in Timmendorfer Stand gegen Karla Borger und Julia Sude.