Beachvolleyball: So geht es nach Karriereende von Julius Thole für Clemens Wickler weiter

Zwar regten sich angesichts des ungewissen Verbleibs seines Teamkollegen Sven Winter auch Zweifel, am Ende überwog aber die sportliche Perspektive einer Zusammenarbeit mit Wickler. „Jeder will am Ende auf sein persönliches Leistungsmaximum kommen und ich habe erkannt, dass ich das mit Clemens mehr erreichen kann“, betonte Ehlers.