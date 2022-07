Beachvolleyball: Laura Ludwig schockiert mit Schlaganfall-Story - "Glaubte, zu ersticken"

„Als ich alleine im Krankenwagen in die Klinik fuhr, erfasste mich Panik“, schildert Ludwig: „Meine Zunge fühlte sich an, als ob sie den ganzen Mund einnehmen würde, das Atmen schien unmöglich geworden zu sein. Der Notarzt stellte viele Fragen, doch ich konnte sie nicht beantworten, was mir noch mehr Angst machte.“